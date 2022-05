Napoli, la denuncia: “Girano con il carroattrezzi per rubare auto” (Di domenica 15 maggio 2022) E’ stata già ribattezzata la truffa del carroattrezzi: Girano con un finto mezzo del Comune utilizzato normalmente per la rimozione forzata dei veicoli per portare via l’auto desiderata e portarla via. Succede tra Napoli e provincia. E a documentarlo sarebbe un video apparso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Truffa del carroattrezzi per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 15 maggio 2022) E’ stata già ribattezzata la truffa delcon un finto mezzo del Comune utilizzato normalmente per la rimozione forzata dei veicoli per portare via l’desiderata e portarla via. Succede trae provincia. E a documentarlo sarebbe un video apparso sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Truffa delper L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

