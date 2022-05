Nainggolan: 'Se fossi in Barella magari non giocherei... Che errore su Perisic' (Di domenica 15 maggio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

lautaroiltoroo : RT @Gazzetta_it: Nainggolan: “Se fossi in Barella magari non giocherei... Che errore su Perisic” - Gazzetta_it : Nainggolan: “Se fossi in Barella magari non giocherei... Che errore su Perisic” - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Nainggolan: '#Perisic? #Inter, che errore! Fossi in #Barella non giocherei. Se la foto di #Brozovic che fuma l'avessi fatta… - CagliariCalcioo : Nainggolan: “Se fossi in Barella magari non giocherei... Che errore su Perisic” - cmdotcom : #Nainggolan: '#Perisic? #Inter, che errore! Fossi in #Barella non giocherei. Se la foto di #Brozovic che fuma l'ave… -