Moto2, Augusto Fernandez sfrutta la caduta di Acosta e vince il GP di Francia. Vietti 8° e sempre leader del Mondiale (Di domenica 15 maggio 2022) Augusto Fernandez si sblocca e torna a vincere dopo quasi tre anni di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva al GP San Marino 2019), imponendosi sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia 2022, settimo round stagionale del Mondiale Moto2. L’esperto pilota spagnolo del Team Ajo, al quarto successo della carriera nella categoria intermedia del MotoMondiale, ha sfruttato al meglio la caduta del giovanissimo compagno di squadra Pedro Acosta (che in quel momento stava allungando su Fernandez in testa alla corsa) involandosi verso una vittoria in solitaria con ampio margine nei confronti di Aron Canet e di Somkiat Chantra. Quest’ultimo ha regolato praticamente in volata l’americano ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)si sblocca e torna are dopo quasi tre anni di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva al GP San Marino 2019), imponendosi sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di2022, settimo round stagionale del. L’esperto pilota spagnolo del Team Ajo, al quarto successo della carriera nella categoria intermedia del Moto, hato al meglio ladel giovanissimo compagno di squadra Pedro(che in quel momento stava allungando suin testa alla corsa) involandosi verso una vittoria in solitaria con ampio margine nei confronti di Aron Canet e di Somkiat Chantra. Quest’ultimo ha regolato praticamente in volata l’americano ...

Advertising

MotorcycleSp : Augusto Fernández ha fatto il suo debutto vincente nel 2022 e non potrebbe essere più felice entro l... #MotoGP… - Eurosport_IT : Vietti fatica, chiude ottavo, ma rimane saldamente in testa alla generale ?????? #Moto2 - FormulaPassion : #Moto2 | Augusto Fernandez ha vinto in solitaria la gara di Moto2 a LeMans, approfittando della caduta di Pedro Aco… - insider_motori : #Moto2 : vince Augusto #Fernandez dopo aver combattuto con #Acosta . Chiudono il podio #Canet e #Chantra , arretrat… - CorriereRomagna : Moto2: domina Augusto Fernandez, 10° un ottimo Manzi, Zaccone indietro, Manzi a terra - -