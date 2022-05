LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2022 in DIRETTA: risultati in tempo reale (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Sardegna MXGP di Motocross, torna Prado e debutta Guadagnini. Torna Prado dopo l’infortunio in allenamento che gli ha fatto saltare il Gran Premio d’Italia nel circuito di Maggiora. Tim Gajser è il favorito numero uno come sempre, il fenomeno sloveno si è già dimostrato velocissimo nella qualifica. Gara di qualificazione vinta dall’olandese Vlaanderen su Yamaha. Bella notizia per l’Italia che trova il debutto di Mattia Guadagnini in MXGP, l’italiano sarà in sella alla moto di GasGas per abituarsi in vista del prossimo Mondiale 2023. Presente anche Alberto Forato. I risultati delle qualifiche: 1 10 Vlaanderen, Calvin NED ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio didi, torna Prado e debutta Guadagnini. Torna Prado dopo l’infortunio in allenamento che gli ha fatto saltare il Gran Premio d’Italia nel circuito di Maggiora. Tim Gajser è il favorito numero uno come sempre, il fenomeno sloveno si è già dimostrato velocissimo nella qualifica. Gara di qualificazione vinta dall’olandese Vlaanderen su Yamaha. Bella notizia per l’Italia che trova il debutto di Mattia Guadagnini in, l’italiano sarà in sella alla moto di GasGas per abituarsi in vista del prossimo Mondiale 2023. Presente anche Alberto Forato. Idelle qualifiche: 1 10 Vlaanderen, Calvin NED ...

