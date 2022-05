L'addio di Dybala ai tifosi della Juve: 'Il destino ci mette su strade diverse' (Di domenica 15 maggio 2022) Un lungo messaggio per dire addio ai tifosi della Juve. Paulo Dybala alla vigilia della sua ultima gara all'Allianz Stadium in maglia bianconera affida ai social parole piene di emozione e qualche ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Un lungo messaggio per direai. Pauloalla vigiliasua ultima gara all'Allianz Stadium in maglia bianconera affida ai social parole piene di emozione e qualche ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, le parole di Paulo #Dybala prima del suo addio all'Allianz Stadium - robertopontillo : Il messaggio di addio di #dybala alla #Juventus - sveltotalks : 7 anni di convivenza non sono mai facili, nonostante l'addio ambiguo, è impossibile dimenticare ciò che ci hai rega… - Jorggeroshugs : RT @AJG_Official: Con Dybala vanno via quei sogni, quelle speranze, quelle emozioni che ci hanno portato in questi anni a credere che ci av… - AndreaBeltrameJ : RT @terribile76: Ma tutti quelli e tutte quelle che 'se va via Dybala, non tifo più juve' adesso che è arrivato l'addio smettono per davver… -