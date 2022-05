La Kalush Orchestra conquista l’Eurovision. L’Europa premia l’Ucraina (Di domenica 15 maggio 2022) Il televoto ha premiato la Kalush Orchestra, arrivata quarta secondo la giuria degli esperti. Mahmood e Blanco con "Brividi" si sono piazzati al sesto posto, deludendo le aspettative. Dunque, come era nell'aria, l'Ucraina vince l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. È la Kalush Orchestra ad aggiudicarsi il primo posto con 'Stefania', brano che per i bookmakers aveva la vittoria già da settimane. Ed è stato il pubblico da casa a portare dritti al primo posto il gruppo che, qualche ora prima, dopo la sua esibizione, aveva anche lanciato un appello per la liberazione dell'Ucraina: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!". Gioisce sui social il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa". Al secondo posto della ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 15 maggio 2022) Il televoto hato la, arrivata quarta secondo la giuria degli esperti. Mahmood e Blanco con "Brividi" si sono piazzati al sesto posto, deludendo le aspettative. Dunque, come era nell'aria, l'Ucraina vince l'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. È laad aggiudicarsi il primo posto con 'Stefania', brano che per i bookmakers aveva la vittoria già da settimane. Ed è stato il pubblico da casa a portare dritti al primo posto il gruppo che, qualche ora prima, dopo la sua esibizione, aveva anche lanciato un appello per la liberazione dell'Ucraina: "Aiutatate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal!". Gioisce sui social il presidente Zelensky: "Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musical'Europa". Al secondo posto della ...

