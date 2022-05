Kuleba incontra Blinken: "In arrivo più armi e aiuti" (Di domenica 15 maggio 2022) "Ho incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Berlino. Altre armi e altri aiuti sono in arrivo in Ucraina. Abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto per garantire che le esportazioni alimentari ucraine raggiungano i... Leggi su today (Di domenica 15 maggio 2022) "Hoto il segretario di Stato Usa, Antony, a Berlino. Altree altrisono inin Ucraina. Abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto per garantire che le esportazioni alimentari ucraine raggiungano i...

