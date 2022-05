Fiorentina | occhi sul pupillo della Salernitana | suggestione per un top della Lazio

(Di domenica 15 maggio 2022) Laè stata sicuramente una rivene di questo campionato. Gran parte dei meriti vanno riconosciuti al presidente Rocco Commisso che ha puntellato i reparti giusti con i giocatori giusti. Nelle ultime ore, è fuoriuscita unasocietà viola: Luis Alberto. Per lo spagnolo, in uscita dalla, però, c’è parecchia concorrenza soprattutto dalla Liga Santander. EdersonIL NOME La Gazzetta dello Sport, sottolinea un’interessenei confonti di Éderson. Il brasiliano è arrivato a Salerno dal Corinthians, a gennaio, per una cifra intorno ai 6 milioni e mezzo. Le ...

Intanto la Primavera, già sicura del primo posto in campionato, ha schiantato la Lazio nell'ultima partita. La Fiorentina pensa al centrocampo del futuro: Luis Alberto è una suggestione, ben più concreta invece secondo La Gazzetta dello Sport la pista che porta a Ederson della Salernitana. La Fiorentina ha 44 punti in classifica. Sono arrivati i convocati di Giampaolo per Sampdoria-Fiorentina, torna finalmente a disposizione Giovinco.