Eurovision 2022, vince l'Ucraina: Mahmood e Blanco al sesto posto (Di domenica 15 maggio 2022) L'Ucraina ha vinto l'Eurovision Song Contest 2022. La Kalush Orchestra, che era in gara con "Stefania", ha trionfato a Torino con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie dei diversi... Leggi su ilmattino (Di domenica 15 maggio 2022) L'ha vinto l'Song Contest. La Kalush Orchestra, che era in gara con "Stefania", ha trionfato a Torino con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie dei diversi...

Advertising

EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - Corriere : Allarme hacker contro Eurovision: si teme un attacco russo per impedire la vittoria dell’Ucraina - walterlana6 : Gli hacker occidentali hanno avuto la meglio sugli hacker russi. Grande vittoria dell'occidente agli… - AnnaManiscalc14 : RT @Agenzia_Ansa: Mahmood e Blanco sono arrivati sul palco dell'#Eurovision Song Contest con i loro Brividi. Pala Olimpico impazzito per i… -