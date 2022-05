Dybala ai tifosi della Juve | «È difficile trovare le parole giuste per salutarvi | pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni…»

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Se si sta sottovalutando l’addio di Dybala? Sono cose diverse. Chiellini lascia la Juve dopo 17 anni, Dy… - Gazzetta_it : L'addio di Dybala ai tifosi della Juve: 'Il destino ci mette su strade diverse' #Dybala - GiovaAlbanese : Con la certezza di giocare la Champions, c'è da tenere in considerazione anche l'#Arsenal per il futuro di #Dybala.… - CreMaDrifter : RT @ilmessaggeroit: #Dybala saluta i tifosi della Juve: «Ho dato tutto per voi» - PaUsai : Molto bello il messaggio di Dybala. Molto belli i ringraziamenti ai tifosi. Ecco perché andare all'inter è ancora d… -

Il messaggio diaidella Juve: "È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni". Le parole della Joya Attraverso il suo profilo Instagram, Paulo ...... ma il destino ci mette su strade diverse", scrivesui social. "Non dimenticherò mai tutto ... Grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni: dal primo all'ultimo, daialle persone che ...Non ci sono in ballo punti pesanti per la Serie A, ma quella contro la Lazio sarà comunque una gara speciale per la Juventus. Il monday night della penultima giornata di Serie A, sarà l'ultima gara ...Domani sera all’Allianz Arena la partita tra Juventus e Lazio sarà l’ultima per Paulo Dybala con la maglia della Juventus. Lo spiega l’argentino su Instagram, dove ha ringraziato i tifosi e chi lo ha ...