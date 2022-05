Cremlino, la proposta indecente a Biden: chi offrono agli Usa per riavere quest'uomo (Di domenica 15 maggio 2022) Brittney Griner è una famosa giocatrice di basket americana che è detenuta dallo scorso 17 febbraio in Russia con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. La cestista, che è anche stata la prima professionista a fare coming out, è stata arrestata a causa di una bottiglietta di olio di cannabis trovata nel suo zaino all'aeroporto di Mosca: una sostanza legale negli Stati Uniti, ma che in Russia può costarle fino a 25 anni di carcere. Stando alle ultime indiscrezioni, la Griner potrebbe tornare libera grazie a uno scambio di prigionieri a cui starebbero lavorando le autorità americane e quelle russe. Le agenzie Tass e Interfax, molto vicine al Cremlino, hanno citato fonti dei servizi segreti di Mosca in merito a questa presunta trattativa con Washington: sarebbero in corso i negoziati per uno scambio tra la Griner e Viktor Bout, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Brittney Griner è una famosa giocatrice di basket americana che è detenuta dallo scorso 17 febbraio in Russia con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. La cestista, che è anche stata la prima professionista a fare coming out, è stata arrestata a causa di una bottiglietta di olio di cannabis trovata nel suo zaino all'aeroporto di Mosca: una sostanza legale negli Stati Uniti, ma che in Russia può costarle fino a 25 anni di carcere. Stando alle ultime indiscrezioni, la Griner potrebbe tornare libera grazie a uno scambio di prigionieri a cui starebbero lavorando le autorità americane e quelle russe. Le agenzie Tass e Interfax, molto vicine al, hanno citato fonti dei servizi segreti di Mosca in merito aa presunta trattativa con Washington: sarebbero in corso i negoziati per uno scambio tra la Griner e Viktor Bout, ...

