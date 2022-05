Attacco armato a Huliaipole | distrutte alcune case

Advertising

FGuardiella : Usa, sparatoria al supermarket di Buffalo: suprematista 18enne uccide 10 persone Il ragazzo armato di AR-15 ha film… - GretaSalve : RT @guidoolimpio: Correzione su Buffalo. Sparatore in arreso, 8-10 morti. Suprematista, ha filmato in streaming attacco e ha postato manife… - ModernoAlex : RT @eespulsi22: #Usa: sparatoria #Buffalo, almeno 10 morti. Fermato l'aggressore. Ad aprire il fuoco un ragazzo di 18 anni armato con un A… - ERivetta : RT @eespulsi22: #Usa: sparatoria #Buffalo, almeno 10 morti. Fermato l'aggressore. Ad aprire il fuoco un ragazzo di 18 anni armato con un A… - we_ci65 : RT @eespulsi22: #Usa: sparatoria #Buffalo, almeno 10 morti. Fermato l'aggressore. Ad aprire il fuoco un ragazzo di 18 anni armato con un A… -

Nel suo manifesto Gerdon cita anche Luca Traini, autore dell'razzista di Macerata del 2018 ... in quanto si trova in un'area di afroamericani, che Gendron ha raggiunto guidando per ore...... suprematista bianco e antisemita e riferisce di aver cominciato a pianificare realmente l'... Secondo le autorità il sospetto è arrivato al supermercato pesantemente, minito di elmetto e ...Lo rileva lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell'ultimo aggiornamento sulle operazioni militari, secondo quanto riporta Ukrinform. Sempre nel sud del paese, le truppe russe si stanno ...Strano destino quello de L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT di John Madden, da una parte terribilmente attuale e perfetto per tematiche - lo spionaggio al servizio delle fake news - e, dall'al ...