All’Eurovision vince la ‘solidarietà’ | l’Ucraina trionfa grazie al televoto E le giurie dei paesi ‘amici’ la spingono al quarto posto | ecco quali sono

Che l'Ucraina fosse la favorita alla vittoria dell'Eurovision 2022 è ormai notizia digerita. I bookmakers se lo aspettavano, complice sia la canzone dedicata alle "madri ucraine" sia la situazione nel Paese. Ma non tutti si aspettavano che la Kalush Orchestra trionfasse con così tanti punti di distacco dal secondo classificato, il britannico Sam Ryders. A pesare è stato soprattutto il televoto del pubblico da casa. Un voto, se così si può dire, di "solidarietà" verso il popolo ucraino che da quasi tre mesi affronta l'invasione russa, arrivato da più parti d'Europa, visto che, ricordiamolo, non è possibile televotare per il proprio Paese All'Eurovision Song Contest. Al termine delle votazioni dei singoli paesi date dalle giurie nazionali, anche qui impossibilitate a dare punti al ...

