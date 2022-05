(Di domenica 15 maggio 2022) La nuova canzone diW vola a 1diI ragazzi di Amici 21 stanno riscuotendo un successo dopo l’altro. Se Carola Puddu, uscita a poco dalla finale, si sta preparando per lo spettacolo di Giulietta e Romeo, anche altri allievi si stanno togliendo diverse soddisfazioni. Pensiamo per esempio anche ad Aisha L'articolo proviene da Novella 2000.

andreastoolbox : #Alex W raggiunge 1 milione di stream con ‘Senza chiedere permesso’ - Novella_2000 : Record per Alex W: 'Senza chiedere permesso' raggiunge 1 milione di stream #amici21 - neve1280 : RT @alexwnews: senza chiedere permesso di Alex raggiunge 1MLN di stream ?? continuate ad ascoltarla ?? - PaganoAusilia : RT @alexwnews: senza chiedere permesso di Alex raggiunge 1MLN di stream ?? continuate ad ascoltarla ?? - Chloesam95 : RT @alexwnews: senza chiedere permesso di Alex raggiunge 1MLN di stream ?? continuate ad ascoltarla ?? -

Record per Alex W: "Senza chiedere permesso" raggiunge 1 milione di stream Con il suo ultimo singolo Senza chiedere permesso, Alex W raggiunge un record importante, ovvero 1 milione di stream ...