Zuppa di Porro 14 maggio 2022

(Di sabato 14 maggio 2022)di. La telefonata tra Russi e Americani, che vuol dire? La Turchia non ci sta alla finlandia nella Nato: quinte colonne per Minzo. Sui talk vigilati un geniale feltrino. Fontana prosciolto per il fatto che non susssiste, vi ricordate i camici: Sallusti ricordatevi anche dei referendum. Basta pregiudizii verso il Sud tuona Draghi a Sorrento, vi devo legger incipit pezzo su Draghi by Guerrera. La follia dei 200 euro per tutti, ma non per le partite iva: pezzo illuminante di Gianni Trovati sul Sole, Da leggere. E poi Musk su Twietter, il funerale palestinese e il processo a Salvini. Reagaliamo vaccini all’Africa, così non li sprevhiamo #rassegnastampa14L'articolo proviene da Nicola