Verona-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Torino, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. E’ una partita di fatto inutile ai fini della classifica, ma le due squadre non sono affatto in vacanza: vogliono chiudere con più punti possibili questa stagione e allora ci aspettiamo gol e spettacolo. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 14 maggio, chi vincerà al Bentegodi? Verona-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentasettesima giornata di. E’ una partita di fatto inutile ai fini della classifica, ma le due squadre non sono affatto in vacanza: vogliono chiudere con più punti possibili questa stagione e allora ci aspettiamo gol e spettacolo. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 14 maggio, chi vincerà al Bentegodi?sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi e Manuel Pasqual. SportFace.

Advertising

Ftbnews24 : Hellas Verona-Torino Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live #SerieA - periodicodaily : Verona-Torino: probabili formazioni e in tv #VeronaTorino #seriea #14maggio - infoitsport : Le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino: a centrocampo solito duo Tameze-Ilic - TuttoHellasVer1 : Hellas Verona-Torino, prima volta per Juric da avversario al Bentegodi -