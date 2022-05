Venezia, Fiordilino: «Abbiamo lottato per i tifosi e per noi stessi» (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del centrocampista Luca Fiordilino a DAZN dopo Roma-Venezia. Le sue parole: «È stata dura dopo l’espulsione di Kiyine, volevamo chiudere bene per i nostri tifosi. Rigore alla fine? L’arbitro ha visto con il VAR, ma ci ha detto che non era rigore. Abbiamo lottato per noi stessi, per i tifosi che sono venuti qui. Vogliamo finire bene e vediamo come va». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del centrocampista Lucaa DAZN dopo Roma-. Le sue parole: «È stata dura dopo l’espulsione di Kiyine, volevamo chiudere bene per i nostri. Rigore alla fine? L’arbitro ha visto con il VAR, ma ci ha detto che non era rigore.per noi, per iche sono venuti qui. Vogliamo finire bene e vediamo come va». L'articolo proviene da Calcio News 24.

