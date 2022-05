Ucraina, Scholz: “Putin non ha cambiato suoi insani propositi” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di non aver notato nessun cambiamento nella posizione di Putin con cui ha parlato ieri per oltre un’ora. Intervistato dal portale di news t-online, Scholz ha sottolineato che Putin non ha raggiunto nessun obiettivo della sua “insana” invasione dell’Ucraina, uno dei quali era usare l’Ucraina come cuscinetto di fronte alla Nato. Il leader del Cremlino, ha detto, dovrebbe “capire che l’unica strada di uscita è un accordo con l’Ucraina”, ma non nei termini dettati da Mosca. La Nato, non solo “non si è ritirata, ma si è rafforzata sul fianco est – ha sottolineato – e l’Alleanza diventerà ancora più forte con l’ingresso di Finlandia e Svezia”. Scholz ha poi ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, il cancelliere tedesco Olafha detto di non aver notato nessun cambiamento nella posizione dicon cui ha parlato ieri per oltre un’ora. Intervistato dal portale di news t-online,ha sottolineato chenon ha raggiunto nessun obiettivo della sua “insana” invasione dell’, uno dei quali era usare l’come cuscinetto di fronte alla Nato. Il leader del Cremlino, ha detto, dovrebbe “capire che l’unica strada di uscita è un accordo con l’”, ma non nei termini dettati da Mosca. La Nato, non solo “non si è ritirata, ma si è rafforzata sul fianco est – ha sottolineato – e l’Alleanza diventerà ancora più forte con l’ingresso di Finlandia e Svezia”.ha poi ...

