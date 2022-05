(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "ilsi stima che il tumore delsarà tra le prime cause diper tumore in Italia e nel mondo. Probabilmente la, oggi è in quarta-quinta posizione. Quindi dovremo cercare di...

Esistono, in percentuali più piccole, iendocrini, tra i quali quello che ha colpito ... I fattori di rischio, secondo il, sono molteplici: "Innanzitutto ambientali - tiene a ...... informazioni sulla prevenzione deial seno, all'utero ed al colon - retto, diagnosi precoce ...Terranova e Maria e Maria Francesca Scilio (Medici Chirurghi) Maurizio Provenzano ()... Tumori: gastroenterologo Frulloni, 'entro 2030 cancro pancreas seconda causa morte' Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Il cancro del colon retto è sempre più precoce. Negli ultimi 20 anni si è visto un aumento dei casi nella popolazione di età compresa tra i 20 e i 49 anni, in parti ...