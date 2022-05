Taiwan all’Oms Si muovono i parlamentari italiani

(Di sabato 14 maggio 2022) L’ambasciatore Andrea Sing–ying Lee dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia ha partecipato questo mercoledì 4 maggio a un’attività in sostegno alla significativa partecipazione dia tutti gli incontri, i meccanismi e le attività dell’Organizzazione mondiale della sanità. Assieme ad alcunie ai vertici della comunitàese con cittadinanza italiana e residenti a Roma, si è recato davanti alla Fontana di Trevi per esprimere un desiderio, chiedendo e augurando all’Organizzazione mondiale della sanità di adottare finalmente una posizione professionale e neutrale, invitandocome osservatore nel 2022 e approvandone la partecipazione regolare a tutte le riunioni, i meccanismi e le attività. Il senatore Lucio Malan di Fratelli d’Italia, presidente del Gruppo interparlamentare di ...

taiwan_ita : Altro round di supporto internazionale alla partecipazione di ???? all'assemblea #OMS. Una legge specificatamente a s… - VecMati : RT @taiwan_ita: L'assistente del segretario di stato ???? per gli affari dell'organizzazione internazionale, Michele Sison, ha ribadito il so… - taiwan_ita : L'assistente del segretario di stato ???? per gli affari dell'organizzazione internazionale, Michele Sison, ha ribadi… - taiwan_ita : La ???? ha dichiarato che è assolutamente contraria alla partecipazione di ???? all'assemblea #OMS di Ginevra, anche in… - lukaszwarszawa : RT @TaiwanInItalia: Sostieni la partecipazione di #Taiwan all'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ???? #HealthForAll ?????????????…

