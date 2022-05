Spezia salvo e la città festeggia | il sindaco | “Sogno continua | grazie alla società”

(Di sabato 14 maggio 2022) Lala salvezza. La squadra di Thiago Motta ha vinto 3-2 sul campo della Dacia Arena contro l’Udinese, assicurandosi così matematicamente la permanenza in Serie A con una giornata di anticipo. Sono stati circa 500 i tifosi liguri che hanno seguito la squadra in Friuli, dove aimenti hanno partecipato anche il presidente Philip Platek e il direttore sportivo Riccardo Pecini, assieme a tutta la dirigenza. La festa però è esplosa anche per le strade della. Piazza Europa, a due passi dal lungomare, è diventata il fulcro dei caroselli, tra bandiere e fumogeni. “Ildella serie Aed è un orgoglio per tutta la nostra– ha detto ildella, Pierluigi Peracchini -. Un ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spezia salvo: senza mercato, impresa enorme. Thiago #Motta contro tutto e tutti, avevano pensato di esonerarlo tra le 10 le 12 volte ?? - sportface2016 : #Spezia salvo e la città festeggia, il sindaco: 'Il sogno della #SerieA continua, grazie alla società' - GIUSPEDU : RT @AlfredoPedulla: #Spezia salvo: senza mercato, impresa enorme. Thiago #Motta contro tutto e tutti, avevano pensato di esonerarlo tra le… - spaziocalcio : #SerieA, la #Roma tira quarantasei volte ma col #Venezia (retrocesso) un'ora in dieci è solo 1-1! Pari #Salernitana… - comedian72 : RT @AlfredoPedulla: #Spezia salvo: senza mercato, impresa enorme. Thiago #Motta contro tutto e tutti, avevano pensato di esonerarlo tra le… -

ancora in Serie A: la festa socialnonostante le difficoltà, gli uomini chiave e i tifosiancora in Serie A: la festa social Sui propri canali social, i liguri hanno ...Udinese -1 - 3, rivivi la diretta . Verona - Torino 0 - 1, rivivi la diretta . ...La Spezia festeggia la salvezza. La squadra di Thiago Motta ha vinto 3-2 sul campo della Dacia Arena contro l’Udinese, assicurandosi così matematicamente la permanenza in Serie A con una giornata di ...La rocambolesca (diciamo così…) vittoria ottenuta dal Genoa contro la Juventus nel 36° turno ha aperto uno scenario che rende possibili più intrecci. Il fatto che i match non vengano disputati in cont ...