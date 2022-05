Questione di genetica. Perché il Covid non è grave per tutti (Di sabato 14 maggio 2022) Come in molti avevano intuito sarebbe nella genetica la chiave per svelare il mistero del Covid-19. Dall’inizio della pandemia nel 2020 i ricercatori cercano di capire l’individualità del virus. La malattia si presenta in modo grave per alcuni pazienti, provocando il ricovero in terapia intensiva e persino la morte, mentre per altri è solo un raffreddore. Ora una nuova ricerca sviluppata dal National Emerging Infectious Diseases Laboratories (Neidl) dell’Università di Boston e l’Università di Princeton sostiene che esistono 11 geni che definiscono la protezione del sistema immunitario contro il Covid-19, il che sarebbe una spiegazione all’impatto diverso del virus in ogni paziente e aiuterebbe a sviluppare nuove cure. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale per la Salute (Oms) il Covid-19 ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Come in molti avevano intuito sarebbe nellala chiave per svelare il mistero del-19. Dall’inizio della pandemia nel 2020 i ricercatori cercano di capire l’individualità del virus. La malattia si presenta in modoper alcuni pazienti, provocando il ricovero in terapia intensiva e persino la morte, mentre per altri è solo un raffreddore. Ora una nuova ricerca sviluppata dal National Emerging Infectious Diseases Laboratories (Neidl) dell’Università di Boston e l’Università di Princeton sostiene che esistono 11 geni che definiscono la protezione del sistema immunitario contro il-19, il che sarebbe una spiegazione all’impatto diverso del virus in ogni paziente e aiuterebbe a sviluppare nuove cure. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale per la Salute (Oms) il-19 ...

