Playoff Serie B LIVE ai supplementari | Brescia-Perugia 2-2 | Aye riprende Matos

Advertising

sportface2016 : #Basket, inizia ora gara-4 #Forlì-#Cantù dei quarti di finale dei #Playoff di Serie A2 2021/2022: segui con noi la… - SiccardiCarlo : RT @LeonessaBrescia: Playoff 2022 | Quarti di finale Germani Brescia ?? Banco di Sardegna Sassari Tutte le info su gara 1?? ?? https://t.co… - TUTTOB1 : Playoff Serie B, Brescia-Perugia 1-1 dopo 90 minuti: si va ai supplementari - TUTTOB1 : Playoff Serie B, Brescia-Perugia 1-1 al termine del primo tempo: grifo avanti con Kouan, pari delle rondinelle di P… - ilSaronno : Calcio serie D, la Caronnese domenica insegue i playoff contro Bra. I convocati -

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATIC/ Andata ottavi: Palermo e Cesena vincono fuori casa! SI COMINCIA Sta per iniziare Trento Giana Erminio, la partita che aprirà il quadro ...Elledì Fossano - Hellas VeronaA2 1 of 5Scattano domani, domenica 15 maggio, i playoff di serie B di basket. La Liofilchem Roseto ospiterà in gara 1 la Fidelia Torrenova ...Scattano domani, domenica 15 maggio, i playoff di serie B di basket. La Liofilchem Roseto ospiterà in gara 1 la Fidelia Torrenova ...