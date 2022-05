PALINSESTI 22-28 MAGGIO: CHIUDE DON MATTEO, DOMENICA IN E AVANTI UN ALTRO DI SERA (Di sabato 14 maggio 2022) I PALINSESTI tv Rai e Mediaset dal 22 al 28 MAGGIO 2022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Letizia Battaglia (1/2) 1°TvL Letizia Battaglia (2/2) FINEM Don MATTEO 13 (9/10) 1°TvM Film da definireG Don MATTEO 13 (10/10) FINEV DOMENICA In SpecialeS Film da definire D AVANTI un ALTRO: Pure di SERAL Isola dei Famosi M Cinquanta Sfumature di RossoM Giustizia per Tutti (2/3) 1°TvG Poveri ma RicchissimiV Sono solo Fantasmi 1°TvS Liverpool-Real Madrid (Finale Champions) Rai 2 Italia 1 D The Rookie + The Blacklist 1°Tv L Made in SudM Film da definireM The Good Doctor + The Resident 1°TvG Film da definireV NCIS + NCIS ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 14 maggio 2022) Itv Rai e Mediaset dal 22 al 282022. Eventuali variazioni non dipendono da BubinoBlog ma dalle decisioni delle singole reti. PRIMATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Letizia Battaglia (1/2) 1°TvL Letizia Battaglia (2/2) FINEM Don13 (9/10) 1°TvM Film da definireG Don13 (10/10) FINEVIn SpecialeS Film da definire Dun: Pure diL Isola dei Famosi M Cinquanta Sfumature di RossoM Giustizia per Tutti (2/3) 1°TvG Poveri ma RicchissimiV Sono solo Fantasmi 1°TvS Liverpool-Real Madrid (Finale Champions) Rai 2 Italia 1 D The Rookie + The Blacklist 1°Tv L Made in SudM Film da definireM The Good Doctor + The Resident 1°TvG Film da definireV NCIS + NCIS ...

