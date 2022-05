Oggi 14 maggio, San Mattia Apostolo: colui che sostituisce il traditore (Di sabato 14 maggio 2022) E’ l’Apostolo che sostituisce Giuda dopo il suo tradimento. Ha seguito Gesù sin dal Battesimo di Giovanni alla sua Ascensione al cielo. Viene chiamato dai restanti Apostoli perché sia anche lui testimone della Resurrezione di Gesù. Il suo nome significa “dono di Dio”. E’ stato scelto dopo un’assemblea voluta da San Pietro. 14 maggio: Mattia, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 14 maggio 2022) E’ l’cheGiuda dopo il suo tradimento. Ha seguito Gesù sin dal Battesimo di Giovanni alla sua Ascensione al cielo. Viene chiamato dai restanti Apostoli perché sia anche lui testimone della Resurrezione di Gesù. Il suo nome significa “dono di Dio”. E’ stato scelto dopo un’assemblea voluta da San Pietro. 14, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

