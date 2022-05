Missili ucraini colpiscono una casa a Belgorod | video (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora una volta Missili ucraini nella notte ed all'alba hanno raggiunto Belgorod, la città russa più vicina al confine con l'Ucraina. In questo video comparso da pochi minuti sui social si vedono Missili colpire un giardino alla periferia della città, nel villaggio di Solokhi. Si registrano una dozzina di feriti. Leggi su panorama (Di sabato 14 maggio 2022) Ancora una voltanella notte ed all'alba hanno raggiunto, la città russa più vicina al confine con l'Ucraina. In questocomparso da pochi minuti sui social si vedonocolpire un giardino alla periferia della città, nel villaggio di Solokhi. Si registrano una dozzina di feriti.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - meltingmax : @AlfaroliMarco @fattoquotidiano Ti vedo uno spirito forte. Non dirlo a me, che non conto nulla. Dillo a Erdogan, ch… - VirtualRaven : RT @GigiCrimi: Uno dei motivi per cui i russi perderanno questa guerra è che loro usano i missili per distruggere abitazioni, scuole, centr… - GigiCrimi : Uno dei motivi per cui i russi perderanno questa guerra è che loro usano i missili per distruggere abitazioni, scuo… - Mana_RD : @universo_astro @fanpage Ah, bè, per accusare la Russia di far propaganda dal paese che ancora oggi non parla di do… -