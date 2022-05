Libri, esce “Ernst Jünger, il volto della tecnica” (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Potrebbe sembrare un controsenso parlare di un volto della tecnica. Ad essa associamo molto più facilmente l’idea di una maschera, di un nascondimento, se non di una falsificazione”. Al contrario, “si può intendere il volto come l’espressione della eccentricità umana, della sua unicità, infine della sua libertà”. “Se la tecnica viene agita ciò presuppone un agente, che non può che essere l’uomo, il quale crea la macchina e ne indirizza gli scopi. Con qualche licenza, potremmo affermare che il volto segreto della tecnica è quanto in essa rimanda all’uomo. Allo stesso modo dell’eroe marinettiano Mafarka che trasmette il suo soffio vitale al proprio figlio di metallo Gazurmah, nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Potrebbe sembrare un controsenso parlare di un. Ad essa associamo molto più facilmente l’idea di una maschera, di un nascondimento, se non di una falsificazione”. Al contrario, “si può intendere ilcome l’espressioneeccentricità umana,sua unicità, infinesua libertà”. “Se laviene agita ciò presuppone un agente, che non può che essere l’uomo, il quale crea la macchina e ne indirizza gli scopi. Con qualche licenza, potremmo affermare che ilsegretoè quanto in essa rimanda all’uomo. Allo stesso modo dell’eroe marinettiano Mafarka che trasmette il suo soffio vitale al proprio figlio di metallo Gazurmah, nella ...

