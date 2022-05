Gli italiani non fanno più figli: l’inverno demografico in un Paese dove manca la cultura della paternità (Di sabato 14 maggio 2022) L’Italia è destinata a diventare sempre più vecchia. Se il crollo delle nascite non verrà arrestato, in meno di trent’anni il Paese perderà 5 milioni di abitanti, di cui 2 milioni di giovani. Mentre “le persone con almeno 90 anni saranno 1.700.000, il doppio degli attuali 800mila. Gli ultracentenari, oggi 20mila, diventeranno 80mila”. Dall’Auditorium della Conciliazione di Roma per gli Stati Generali della Natalità il presidente dell’Istat Gian Carlo Blandiardo lancia l’allarme sull’inverno demografico italiano. “Il tasso di fecondità in Italia è pari a 1,25. E nel nostro Paese quando scende sotto 1,5 figli per donna si dimezza quasi la popolazione”. Organizzata dalla Fondazione per la natalità in corso il 12 e il 13 maggio, la kermesse ha visto la partecipazione ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) L’Italia è destinata a diventare sempre più vecchia. Se il crollo delle nascite non verrà arrestato, in meno di trent’anni ilperderà 5 milioni di abitanti, di cui 2 milioni di giovani. Mentre “le persone con almeno 90 anni saranno 1.700.000, il doppio degli attuali 800mila. Gli ultracentenari, oggi 20mila, diventeranno 80mila”. Dall’AuditoriumConciliazione di Roma per gli Stati GeneraliNatalità il presidente dell’Istat Gian Carlo Blandiardo lancia l’allarme sulitaliano. “Il tasso di fecondità in Italia è pari a 1,25. E nel nostroquando scende sotto 1,5per donna si dimezza quasi la popolazione”. Organizzata dalla Fondazione per la natalità in corso il 12 e il 13 maggio, la kermesse ha visto la partecipazione ...

