Giorgia Palmas e Filippo Magnini | oggi le nozze in chiesa | «Che fantastica storia è la vita»

Advertising

leggoit : @Giorgia_Palmas e #Magnini, oggi le #nozze in chiesa: «Che fantastica storia è la vita» - Cosmopolitan_IT : A distanza di un anno dalle nozze civili Giorgia e Filippo si sono giurati amore eterno - blogtivvu : Gaffe di Franco e Manuel Bortuzzo al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini? “Esclusiva bruciata”, il presu… - Lele_Caso : Non solo #guerra e #pandemia dalle mie parti #como #lagodicomo - Giorgia_Palmas : Si Amore mio ?? per sempre noi 14-05-2022 ? @ Como, Italy -

Oggi è il giorno tanto atteso. Il due volte campione del mondo di nuoto, Filippo Magnini sposain chiesa nelle loro sfavillanti nozze - bis, visto che i due si erano uniti con un rito civile il 12 maggio 2021 in una cerimonia molto intima in piena pandemia. Concluse le ...Tutti i vip del mondo, se davvero volessero mantenere il riserbo fino all'ultimo secondo, dovrebbero fare come il campionissino di nuoto Filippo Magnini, e, modella, showgirl e attrice tv. Fino a nozze avvenute, infatti, praticamente nessuno ha saputo dove i due novelli sposini avrebbero pronunciato il sì in chiesa, dopo il rito civile ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi bis: la coppia sta per convolare a nozze per la seconda volta: svelati tutti i dettagli.Gaffe di Franco e Manuel Bortuzzo. Papà e figlio sono stati invitati a Como per il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che si sono sposati proprio oggi invitando anche il nuotatore e suo ...