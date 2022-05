Di Maio, serve Ue in prima linea per raggiungere la pace (Di sabato 14 maggio 2022) "La Nato è un'organizzazione difensiva che in questo momento gestisce la crisi in Ucraina in modo complementare con l'Ue, che deve essere sempre più in prima linea per raggiungere la pace". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) "La Nato è un'organizzazione difensiva che in questo momento gestisce la crisi in Ucraina in modo complementare con l'Ue, che deve essere sempre più inperla". Lo ha ...

Advertising

Penny73070896 : @matteosalvinimi Io penso che l'Italia non avrà modo più cooperazione con la Russia, ce la siamo giocata con parole… - jobbe5036 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Di Maio: serve Ue in prima linea per raggiungere la pace #Ucraina - Barbara75096831 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Di Maio: serve Ue in prima linea per raggiungere la pace #Ucraina - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Di Maio: serve Ue in prima linea per raggiungere la pace #Ucraina - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio: serve Ue in prima linea per raggiungere la pace #Ucraina -