Covid, in Lombardia 4.982 nuovi casi: 483 a Bergamo (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 4.982, a fronte di 39.106 tamponi effettuati, i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di sabato 14 maggio. La positività è del 12,7%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 decessi, mentre il saldo delle terapie intensive fa segnare un +3 (39 ricoverati). In netto calo invece i ricoveri nei reparti ordinari che passano dai 953 di venerdì ai 930 di sabato. Attualmente in Lombardia ci sono 134.207 persone positive, mentre 133.238 si trovano in isolamento domiciliare. I nuovi casi per provincia Milano 1.559 Bergamo 483 Brescia 631 Como 305 Cremona 136 Lecco 173 Lodi 90 Mantova 197 Monza e Brianza 472 Pavia 294 Sondrio 101 Varese 413 Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 4.982, a fronte di 39.106 tamponi effettuati, ipositivi innella giornata di sabato 14 maggio. La positività è del 12,7%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 decessi, mentre il saldo delle terapie intensive fa segnare un +3 (39 ricoverati). In netto calo invece i ricoveri nei reparti ordinari che passano dai 953 di venerdì ai 930 di sabato. Attualmente inci sono 134.207 persone positive, mentre 133.238 si trovano in isolamento domiciliare. Iper provincia Milano 1.559483 Brescia 631 Como 305 Cremona 136 Lecco 173 Lodi 90 Mantova 197 Monza e Brianza 472 Pavia 294 Sondrio 101 Varese 413

Advertising

fattoquotidiano : STASERA A #REPORTRAI Per sollecitare la missione russa in Lombardia nelle ore più terribili della prima ondata d… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, il bollettino: 4.982 nuovi casi. I ricoveri sono 969 - chiccodigrano : RT @RobertoMerlino1: Far apparire una”vittima”il governatore della Lombardia #Fontana per l’archiviazione è l’ennesima riprova che si vuol… - carlo_masera : RT @antondepierro: Matteo #Salvini disquisisce su #smartworking e #lavoro in presenza'.A giudicare da questo intervento dell'eurodeputato b… - Milena75494201 : @LuisaCerutti7 @LegaSalvini S'è infamato da solo con la gestione del covid in Lombardia....stacce tu!!! -