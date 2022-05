Basket, Playoff A2 2022: Cantù in semifinale, Forlì battuta a gara-4 (Di sabato 14 maggio 2022) L’Acqua S. Bernardo Cantù vola in semifinale ai Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket. In gara-4 dei quarti di finale, la squadra lombarda ha infatti battuto in trasferta la Unieuro Forlì per 64-61, staccando così il pass per il turno successivo. I padroni di casa sono rimasti in scia agli avversari, riuscendo anche a chiudere la prima metà gara in vantaggio, ma nel momento decisivo non sono riusciti a piazzare la zampata vincente. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA Allen sblocca il punteggio dopo 1’02” di gioco (0-2), ma Forlì resta in scia (3-4) e Cantù non riesce ad allungare (3-6). Allen prova a ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) L’Acqua S. Bernardovola inaidella Serie A2 2021/di. In-4 dei quarti di finale, la squadra lombarda ha infatti battuto in trasferta la Unieuroper 64-61, staccando così il pass per il turno successivo. I padroni di casa sono rimasti in scia agli avversari, riuscendo anche a chiudere la prima metàin vantaggio, ma nel momento decisivo non sono riusciti a piazzare la zampata vincente. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA Allen sblocca il punteggio dopo 1’02” di gioco (0-2), maresta in scia (3-4) enon riesce ad allungare (3-6). Allen prova a ...

