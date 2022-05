Ambiente, Fai e Intesa Sanpaolo danno il via all’XI edizione dei “Luoghi del cuore” (Di sabato 14 maggio 2022) Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia l’undicesima edizione de “I Luoghi del cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 Luoghi in più di 6.500 comuni: Luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri Luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Il FAI – Fondo per l’Italiano Ets, in collaborazione con, lancia l’undicesimade “Idel” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000in più di 6.500 comuni:cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propridele spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI ...

Advertising

PasqualeAbiuso : Gli studi dimostrano che ci sono 3 modi per cambiare il nostro comportamento per sempre: 1) Epifania, rivelazione i… - intoscana : Fondo ambiente italiano indicano le due località toscane finaliste: Lucignano e Viareggio. Due posti da difendere e… - Rob66780719 : @welikeduel @lorenzojova @EnzoAvitabile @RiccardoOnori Grande Jova per quanto fai a favore dell'ambiente, ma ... l'… - Luluras899 : @impossibled89 Ma penso che sia capitato anche te che conosci l’ambiente. Il modo in cui certe cose non vengano det… - DeGeer3891 : @CarloCalenda Apri un file word, scrivi quello che pensi, fai un print screen e allegalo ad uno dei tweet megaloman… -