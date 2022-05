Ultime Notizie – Frecce Tricolori Genova 2022 il 15 maggio: a che ora, dove vederle (Di venerdì 13 maggio 2022) Le Frecce Tricolori a Genova domenica 15 maggio. Dalle 16.50 sarà possibile ammirare le manovre della Pattuglia Acrobatica che torna a volare nel cielo del capoluogo ligure dopo 13 anni. Dieci velivoli saranno in azione davanti al Lido di Albaro. L’esibizione sarà trasmessa in tv da Primocanale. Il comune di Genova con un’ordinanza ha disposto il divieto di balneazione e navigazione dalle ore 16.30 alle ore 18, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 maggio: durante l’esibizione delle Frecce Tricolori la balneazione sarà vietata nel tratto di mare corrispondente all’area tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Ledomenica 15. Dalle 16.50 sarà possibile ammirare le manovre della Pattuglia Acrobatica che torna a volare nel cielo del capoluogo ligure dopo 13 anni. Dieci velivoli saranno in azione davanti al Lido di Albaro. L’esibizione sarà trasmessa in tv da Primocanale. Il comune dicon un’ordinanza ha disposto il divieto di balneazione e navigazione dalle ore 16.30 alle ore 18, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15: durante l’esibizione dellela balneazione sarà vietata nel tratto di mare corrispondente all’area tra Corso Italia e la spiaggia di Priaruggia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

