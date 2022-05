Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Nel mondo dati falsati e sottostimati” (Di venerdì 13 maggio 2022) Per quanto riguarda la diffusione del Covid nel mondo “i dati che circolano oggi sono completamente falsati e sottostimati“, e “i governi sono suggestionati da opinioni pubbliche che vogliono che la pandemia sia finita, e vi soggiacciono sostanzialmente, perpetuando gli attuali sistemi di rilevazione”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, partecipando, in collegamento video, a un panel nell’ambito dell’Oxfam Festival che si tiene a Firenze. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Per quanto riguarda la diffusione delnel“iche circolano oggi sono completamente“, e “i governi sono suggestionati da opinioni pubbliche che vogliono che la pandemia sia finita, e vi soggiacciono sostanzialmente, perpetuando gli attuali sistemi di rilevazione”. Lo ha detto Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, partecipando, in collegamento video, a un panel nell’ambito dell’Oxfam Festival che si tiene a Firenze. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

