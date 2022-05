Ucraina, svolta nel conflitto. Gli Usa chiamano Mosca: Chiediamo un Cessate il fuoco immediato (Di venerdì 13 maggio 2022) Definirla una svolta è forse esagerato ma per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina gli Stati Uniti e la Russia si sono parlati direttamente, senza filtri né intermediari. Il numero uno del Pentagono, Lloyd Austin, ha telefonato oggi al ministro della Difesa di Mosca, Sergey Shoigu, per chiedere ufficialmente “un Cessate il fuoco immediato”. Il rappresentante di Washington ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo costante con il Cremlino in una fase storica in cui un’ulteriore escalation potrebbe aprire scenari sempre più pericolosi per la stabilità internazionale. Mentre gli Usa auspicano una tregua, per Vladimir Putin le notizie dal fronte non sono positive. E’ stata infatti un’altra giornata di difficoltà per le sue truppe. Secondo il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Definirla unaè forse esagerato ma per la prima volta dall’inizio delingli Stati Uniti e la Russia si sono parlati direttamente, senza filtri né intermediari. Il numero uno del Pentagono, Lloyd Austin, ha telefonato oggi al ministro della Difesa di, Sergey Shoigu, per chiedere ufficialmente “unil”. Il rappresentante di Washington ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo costante con il Cremlino in una fase storica in cui un’ulteriore escalation potrebbe aprire scenari sempre più pericolosi per la stabilità internazionale. Mentre gli Usa auspicano una tregua, per Vladimir Putin le notizie dal fronte non sono positive. E’ stata infatti un’altra giornata di difficoltà per le sue truppe. Secondo il ...

