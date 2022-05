TIM e Open Fiber si accordano sulle aree bianche. Piccoli passi verso la rete unica (Di venerdì 13 maggio 2022) È un accordo per l’uso in affitto delle infrastrutture di TIM da parte di Open Fiber nelle aree bianche, comprese le connessioni alle case. L’integrazione tra TIM e Open Fiber potrebbe essere prossima.... Leggi su dday (Di venerdì 13 maggio 2022) È un accordo per l’uso in affitto delle infrastrutture di TIM da parte dinelle, comprese le connessioni alle case. L’integrazione tra TIM epotrebbe essere prossima....

