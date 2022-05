Testo di Mille Errori di Francesco Renga, una ballata intensa sulla consapevolezza (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi vive un periodo di forti insicurezze dovrebbe ascoltare Mille Errori di Francesco Renga. Il cantautore bresciano ha un talento naturale e una voce ipnotica, elementi che vengono resi al meglio quando l’artista tira fuori una nuova ballata. Mille Errori di Francesco Renga Mille Errori di Francesco Renga segna il grande ritorno dell’ex Timoria e ne sottolinea l’importanza. Un pianoforte, una batteria in shuffle dalle dinamiche compresse all’essenziale e soprattutto quel sax che arriva durante lo special. Con questi ingredienti Renga offre la sua voce alle sonorità più classiche della canzone italiana. Una scelta, la sua, che ben si addice ad ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Chi vive un periodo di forti insicurezze dovrebbe ascoltaredi. Il cantautore bresciano ha un talento naturale e una voce ipnotica, elementi che vengono resi al meglio quando l’artista tira fuori una nuovadidisegna il grande ritorno dell’ex Timoria e ne sottolinea l’importanza. Un pianoforte, una batteria in shuffle dalle dinamiche compresse all’essenziale e soprattutto quel sax che arriva durante lo special. Con questi ingredientioffre la sua voce alle sonorità più classiche della canzone italiana. Una scelta, la sua, che ben si addice ad ...

hazabbracciami_ : è colpa tua se la gente balla sulla tua esperienza più devastante harry. dovresti cercare di conciliare musica e te… - BrufoloBill : RT @Amelie84044597: The Rosetta Project ? Per evitare l'estinzione delle lingue umane. Un disco in lega di nichel su cui sono riusciti a r… - Stellanna94 : @voldyblessme @stanzaselvaggia @IsaeChia @Novella_2000 @MediasetTgcom24 @chimagazine @Parpiglia @GiuseppeporroIt… - patuc12 : RT @Amelie84044597: The Rosetta Project ? Per evitare l'estinzione delle lingue umane. Un disco in lega di nichel su cui sono riusciti a r… - AndreaLompio53 : @AndreaBitetto E poi i fallimenti, i disastri, i mille bus in fiamme, le corruzioni,le assunzioni di amici, la spaz… -