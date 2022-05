Settima tappa Giro d’Italia 2022: vince l’olandese Bowman. Lopez resta in rosa (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ olandese Bouwman vince la Settima tappa Giro d’Italia 2022, da Diamante a Potenza di 196 km. Il corridore della Jumbo Visma ha preceduto sul traguardo Mollema, Formolo e Doumollin. Lo spagnolo Lopez conserva la maglia rosa. Settima tappa Giro d’Italia: COSA È ACCADUTO? La corsa entra nel vivo sulle prime rampe del Passo Colla, dove il tentativo migliore è quello di Poels che scollina in solitaria. Lo scenario cambia sulle prime rampe del Monte Sirino, dove a sorpresa si vede Doumolin, che insieme a Bauke Mollema e Diego Camargo cerca di riportarsi su Fomolo, Villella, Poels e Bouwman. Questi sette si presentano compatti alla Montagna Grande di Viggiano. Tutto cambia sulla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) L’ olandese Bouwmanla, da Diamante a Potenza di 196 km. Il corridore della Jumbo Visma ha preceduto sul traguardo Mollema, Formolo e Doumollin. Lo spagnoloconserva la maglia: COSA È ACCADUTO? La corsa entra nel vivo sulle prime rampe del Passo Colla, dove il tentativo migliore è quello di Poels che scollina in solitaria. Lo scenario cambia sulle prime rampe del Monte Sirino, dove a sorpresa si vede Doumolin, che insieme a Bauke Mollema e Diego Camargo cerca di riportarsi su Fomolo, Villella, Poels e Bouwman. Questi sette si presentano compatti alla Montagna Grande di Viggiano. Tutto cambia sulla ...

