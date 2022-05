Roma-Kiev: Draghi al lavoro per pace, lo scontro dei partiti sulle armi (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - Le immagini della devastazione della guerra che arrivano dalle città ucraine continuano a scuotere le coscienze, ma "va costruito un percorso per arrivare a una pace duratura e sostenibile". Questo il messaggio che ha portato Mario Draghi, al Consiglio dei Ministri riunito ieri sera a Palazzo Chigi e durante il quale è stato fatto il punto sul vertice di Washington fra il premier e il presidente Usa Joe Biden. Parole che arrivano mentre si rincorrono le voci di canali di dialogo che si starebbero aprendo fra Mosca e Kiev attraverso i vertici militari e, questo, nonostante la tensione tra la Russia e la Nato non accenni a diminuire. L'annuncio da parte di Helsinki di un rapido ingresso della Finlandia nell'Alleanza Atlantica ha provocato la reazione di Mosca che ha evocato la guerra atomica in Occidente. In questo quadro, per ... Leggi su agi (Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - Le immagini della devastazione della guerra che arrivano dalle città ucraine continuano a scuotere le coscienze, ma "va costruito un percorso per arrivare a unaduratura e sostenibile". Questo il messaggio che ha portato Mario, al Consiglio dei Ministri riunito ieri sera a Palazzo Chigi e durante il quale è stato fatto il punto sul vertice di Washington fra il premier e il presidente Usa Joe Biden. Parole che arrivano mentre si rincorrono le voci di canali di dialogo che si starebbero aprendo fra Mosca eattraverso i vertici militari e, questo, nonostante la tensione tra la Russia e la Nato non accenni a diminuire. L'annuncio da parte di Helsinki di un rapido ingresso della Finlandia nell'Alleanza Atlantica ha provocato la reazione di Mosca che ha evocato la guerra atomica in Occidente. In questo quadro, per ...

