Rai, conduttrice del Tg1 denuncia 5 dirigenti: «Messa in stanza per punizione con un collega con flatulenza»

Cinque dirigenti della Rai sono indagati per stalking. A denunciarli alla procura di Roma la conduttrice del Tg1 Dania Mondini, che li accusa di aver subito ritorsioni e demansionamenti in seguito al suo rifiuto di trasferirsi in una stanza con un collega con problemi di flatulenza ed eruttazioni, già quella considerata una sorta di «punizione». I cinque giornalisti coinvolti, all'epoca dei fatti in posizioni di vertice all'interno del telegiornale di Raiuno, sono Filippo Gaudenzi (ancora vicedirettore del Tg1), Andrea Montanari (direttore del telegiornale all'epoca e attuale direttore di Rai Radio 3), Marco Betello, Piero Felice Damosso e Costana Crescimbeni. La vicenda I fatti risalgono al 2018. Mondini, secondo la ricostruzione della cronista, ha delle ...

