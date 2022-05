Pulizia delle spiagge, tornano gli appuntamenti del Wwf a Ostia e Focene (Di venerdì 13 maggio 2022) tornano gli appuntamenti del Wwf per la Pulizia delle spiagge di Ostia e Fiumicino. Quest’anno, i volontari si concentreranno sulle spiagge di Castel Fusano e Focene. “Rimboccarsi le maniche per ripulire i luoghi naturali – come spiagge, boschi, prati e aree verdi in generale – è un’attività molto apprezzata perché diventa anche un’ottima occasione di aggregazione e di condivisione – spiegano dal Wwf -. Ci capita di incontrare persone impegnate a raccogliere rifiuti sulle spiagge e nelle aree naturali anche a livello individuale. E’ un’attività che dona una soddisfazione tangibile: ridare dignità e bellezza a luoghi che prima sembravano degradati”. “Rimuovere i rifiuti, soprattutto le plastiche (ossia rifiuti che si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)glidel Wwf per ladie Fiumicino. Quest’anno, i volontari si concentreranno sulledi Castel Fusano e. “Rimboccarsi le maniche per ripulire i luoghi naturali – come, boschi, prati e aree verdi in generale – è un’attività molto apprezzata perché diventa anche un’ottima occasione di aggregazione e di condivisione – spiegano dal Wwf -. Ci capita di incontrare persone impegnate a raccogliere rifiuti sullee nelle aree naturali anche a livello individuale. E’ un’attività che dona una soddisfazione tangibile: ridare dignità e bellezza a luoghi che prima sembravano degradati”. “Rimuovere i rifiuti, soprattutto le plastiche (ossia rifiuti che si ...

