(Di venerdì 13 maggio 2022)nello sport, un fuoriclassedi tutti i giorni. Eddyancora una volta vince per distacco. E questa volta non lo fa con la bicicletta, l'amica di una. Il 76enne belga ha ...

Advertising

vaniatoni2 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo #Merckx campione nella vita: all’asta una maglia iridata per aiutare la nipote malata - Gazzetta_it : #Ciclismo #Merckx campione nella vita: all’asta una maglia iridata per aiutare la nipote malata -

La Gazzetta dello Sport

nello sport, un fuoriclasse nella vita di tutti i giorni. Eddyancora una volta vince per distacco. E questa volta non lo fa con la bicicletta, l'amica di una vita. Il 76enne belga ha ...Un grande. È uno dei "sette magnifici cavalieri " della storia delle due ruote ad aver ... Gli altri sono: Anquetil, Gimondi,,Hinault, Contador, Froome. Una leggenda. Settima tappa ... Merckx campione nella vita: all’asta una maglia iridata per aiutare la nipote malata Eddy Merckx ha messo all’asta una delle sue maglie iridate per raccogliere fondi e aiutare la ricerca a trovare una cura per guarire sua nipote Athina. Si tratta della figlia di Axel Merckx, alla qual ...Basterebbe dire che è entrato nel club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri come solo altre sei leggende prima di lui: Anquetil, Hinault, Merckx, Gimondi, Contador e Froome. Basterebbe poi ...