Manchester City: dubbi sulla permanenza di un giocatore (Di venerdì 13 maggio 2022) Raheem Sterling deciderà solamente a giugno il suo futuro lo riporta il Daily Mail. L'esterno del Manchester City ha un contratto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Raheem Sterling deciderà solamente a giugno il suo futuro lo riporta il Daily Mail. L'esterno delha un contratto...

Advertising

gippu1 : Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler)… - DiMarzio : #Calciomercato | #ManCity, si va avanti per #Haaland: informato il @BVB che verrà pagata la clausola rescissoria - DiMarzio : #City-#Haaland ora è ufficiale: le cifre dell'operazione - ArisBudiman9 : RT @gippu1: Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler) che il #13ma… - altieri_luigi : RT @gippu1: Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler) che il #13ma… -