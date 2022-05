Lulù Selassié, i fan contro un gesto di Maurizio Costanzo (Di venerdì 13 maggio 2022) Fan di Lulù Selassié contro Maurizio Costanzo I fan di Lulù Selassié si sono schierati in massa contro Maurizio Costanzo. Ma perché? Il tutto è partito dalla puntata dello show condotto in seconda serata dal marito di Maria De Filippi. Ha intervistato, infatti, Manuel Bortuzzo e ha lui ha fatto alcune domande in merito alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 13 maggio 2022) Fan diI fan disi sono schierati in massa. Ma perché? Il tutto è partito dalla puntata dello show condotto in seconda serata dal marito di Maria De Filippi. Ha intervistato, infatti, Manuel Bortuzzo e ha lui ha fatto alcune domande in merito alla L'articolo proviene da Novella 2000.

MCS, Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo deridono Lulù Selassié Come ci si poteva immaginare, durante l'ospitata nel talk show si parla della sua storia d'amore con Lulù Selassié , in cui non mancano degli attacchi sia da parte del conduttore e dell'ospite. Tra l'... Clarissa Selassié attacca Alex Belli: 'Farebbe di tutto per un'ospitata' Ascolta questo articolo Una volta finita la relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo , Alex Belli ha immediatamente rilasciato un'intervista a ' Pomeriggio Cinque '. L'attore infatti, almeno in quel periodo, aveva stretto un rapporto lavorativo con le ... ContoCorrenteOnline.it Come ci si poteva immaginare, durante l'ospitata nel talk show si parla della sua storia d'amore con, in cui non mancano degli attacchi sia da parte del conduttore e dell'ospite. Tra l'...Ascolta questo articolo Una volta finita la relazione trae Manuel Bortuzzo , Alex Belli ha immediatamente rilasciato un'intervista a ' Pomeriggio Cinque '. L'attore infatti, almeno in quel periodo, aveva stretto un rapporto lavorativo con le ... Manuel Bortuzzo, il progetto con Lucrezia Hailé Selassié: la nuova vita dopo il Grande Fratello Vip