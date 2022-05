L'aumento del costo delle materie prime è un disastro: progetti per il Pnrr tutti fermi (Di venerdì 13 maggio 2022) Matteo Ricci denuncia un grave allarme per l'economia italiana e per l'attuazione dei progetti del Pnrr. Il sindaco di Pesaro, nonché coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, è ospite in collegamento nella puntata del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e mette in evidenza la situazione nera per i lavori per il futuro del Paese: “Il problema che è emerso prepotentemente nelle ultime settimane e che abbiamo denunciato qualche giorno fa alla Camera con il ministro Gelmini è quello che l'aumento dei costi delle materie prime non ci sta facendo trovare le imprese. Da una parte tutti i progetti sono aumentati almeno del 20-30% come costi e dall'altra c'è un sistema di bonus fiscali sulla casa che io ho ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Matteo Ricci denuncia un grave allarme per l'economia italiana e per l'attuazione deidel. Il sindaco di Pesaro, nonché coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, è ospite in collegamento nella puntata del 13 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e mette in evidenza la situazione nera per i lavori per il futuro del Paese: “Il problema che è emerso prepotentemente nelle ultime settimane e che abbiamo denunciato qualche giorno fa alla Camera con il ministro Gelmini è quello che l'dei costinon ci sta facendo trovare le imprese. Da una partesono aumentati almeno del 20-30% come costi e dall'altra c'è un sistema di bonus fiscali sulla casa che io ho ...

