Il Paradiso Delle Signore: Intervista a Roberto Farnesi (Umberto)! (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Paradiso Delle Signore: Roberto Farnesi, che interpreta Umberto, ha rilasciato un'Intervista nella quale ha parlato di come saranno le trame future e del lavoro che svolge sul set della soap… Ne Il Paradiso Delle Signore, uno dei personaggi più importanti è sicuramente quello di Umberto Guarnieri. Quest'ultimo ha avuto una relazione con Adelaide per lungo tempo ma, verso la fine della sesta stagione, ha capito di provare dei sentimenti per Flora. Roberto Farnesi, l'attore che lo interpreta, ha rilasciato un'Intervista nella quale ha parlato del suo ruolo nella soap ma anche del rapporto che lo lega ad alcuni colleghi.

