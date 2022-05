Il Bayern si prepara per il dopo Lewandowski | i possibili sostituti

(Di venerdì 13 maggio 2022) IlMonaco esembrano de stinati a separarsi, il club corre ai ripari.sostitutoSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Robertnon continuerà la sua avventura con la maglia delMonaco.diverse stagioni e tanti gol pare che l’attaccante sia destinato a una nuova meta. Il club tedesco però pare che stia già correndo ai ripari per trovare il sostituto che potrà colmare l’importante vuoto in attacco lasciato dal polacco. Girano già diversi nomi e pare che i bavaresi stiano puntando su Lukaku e Nunez per primi, a cui si aggiungono i nomi di Haller e Schick.

LeBombeDiVlad : ???? Il #BayernMonaco piazza il colpo in prospettiva ?? Accordo raggiunto per un centrocampista classe 2002 #LBDV… -

Il Milan sia migliorare in maniera sostanziale la sua rosa, forte degli ultimi positivi ... e di top club esteri comeMonaco, Liverpool, Tottenham e Manchester City . Insomma, una corsa ...meticolosamente le partite e poi lavora per semplificarle ai suoi calciatori. Gli sono ... Proprio pensando a Guardiola e al libro Herr Pep sulla sua esperienza alci viene in mente che ... "Il Bayern ha provato a prendere Haaland fino allo scorso weekend" Mazraoui ha svolto le visite mediche e presto sarà un giocatore del Bayern Monaco: addio al colpo per Juventus e Roma ...Denzel Dumfries sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Bayern Monaco: l’olandese, adesso, è in cima alla lista dei sacrificabili ...