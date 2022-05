I look più belli di Lena Dunham (Di venerdì 13 maggio 2022) Lena Dunham non ha mai nascosto il suo amore per il fashion system, così come per il decluttering. L’attrice è nota soprattutto per aver recitato in Girls. Lena Dunham ha un debole per gli abiti, ne colleziona tantissimi, anche in occasione dei red carpet, ma al tempo stesso si concede un decluttering all’anno, donando o vendendo ciò che non indossa più e spesso per una buona causa (Planned Parenthood oppure See Spot Rescued sono i più recenti). “Sono abbastanza fortunata da ricevere tante cose gratis, perché l’orribile ironia è che più hai la possibilità di permetterti questo mondo, più le cose ti vengono offerte. Ho avuto la possibilità di indossare abiti firmati che vanno oltre l’immaginazione e un invito a presentarmi in luoghi molto glamour“. Eppure, per Lena Dunham, il ricordo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 13 maggio 2022)non ha mai nascosto il suo amore per il fashion system, così come per il decluttering. L’attrice è nota soprattutto per aver recitato in Girls.ha un debole per gli abiti, ne colleziona tantissimi, anche in occasione dei red carpet, ma al tempo stesso si concede un decluttering all’anno, donando o vendendo ciò che non indossa più e spesso per una buona causa (Planned Parenthood oppure See Spot Rescued sono i più recenti). “Sono abbastanza fortunata da ricevere tante cose gratis, perché l’orribile ironia è che più hai la possibilità di permetterti questo mondo, più le cose ti vengono offerte. Ho avuto la possibilità di indossare abiti firmati che vanno oltre l’immaginazione e un invito a presentarmi in luoghi molto glamour“. Eppure, per, il ricordo ...

