Gian Amedeo Goria va a nozze | i dettagli del matrimonio del figlio di Maria Teresa Ruta

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 13 maggio 2022) La love story trae Francesca Claire Splait Horvat potrebbe tranquillamente prestarsi come spunto per la sceneggiatura di un film romantico. Perché in questa storia c’è davvero dell’incredibile. Ma andiamo con ordine. Il 30 aprile, in un soleggiato pomeriggio di primavera, nella splendida cornice del sito archeologico di Nora, in Sardegna, il secondogenito die diha detto sì alla sua Francesca. Il destino però aveva già deciso tutto. Insieme dalla nascitaabbraccia ilE’ proprio mammaa raccontare sul magazine CHI i retroscena dell’incontro tra ...